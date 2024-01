'Money talks.'

Sådan siger tennislegenden John McEnroe ifølge Forbes om stjernen Rafael Nadals nyeste aftale – en tjans som ambassadør for Saudi-Arabien.

Tidligere på ugen fortalte den spanske veteran, at han har lavet en aftale med oliestaten, hvor han skal promovere tennis.

En del af samarbejdet er også, at der skal åbnes et Rafa Nadal-akademi i Saudi-Arabien.

John McEnroe er ikke i tvivl, når han skal forklare Rafael Nadals valg.

»Man kan se vækst og fremgang alle steder i Saudi-Arabien, og jeg er virkelig spændt på at være en del af det,« siger den tidligere verdensetter i en udtalelse.

Samarbejdet med Saudi-Arabien er til gengæld ikke noget, der henrykker alle Rafael Nadal-fans.

I hvert fald ikke på sociale medier. Her er et udpluk af reaktionerne på X.

'Bortset fra, hvis du kigger på en lille pige, en kvinde, en homoseksuel, en migrant, en systemkritiker, en shiit, en jøde, en katolik. Til sidst, Rafael Nadal Parera, vækst og fremskridt, især på din konto (som reaktion på hans udtalelse længere oppe i artiklen, red.)'

'Jeg var den største Nadal-fan nogensinde. Men lige nu græder jeg på mit værelse, fordi jeg ved, at han ikke er den gode fyr, jeg troede, han var. Han har solgt sig selv for oliepenge. Jeg kan ikke gå tilbage og være det unge barn, der levede hans sejre som mine egne. Jeg er færdig med ham.'

'Rafael Nadal viser, at det største princip, han har, er kærligheden til penge.'

'Kære Rafa, måske ved du allerede det her, og det forekommer dig, at statslige overtrædelser, som skikken med at partere journalister, er en del af det fremskridt, du ser overalt, hvor du kigger.'

'Rafa, der er ingen andre som dig. Fokuser på væksten i dit eget land, det er mit eneste forslag.'

'Sikke en forfærdelig beslutning. Du skulle skamme dig. '

Rafael Nadal trak sig for nylig med en skade til Australian Open.