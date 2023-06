Rafael Nadal har været igennem en vigtig undersøgelse.

Grusmester har trukket sig fra alt spil denne sæson efter et nederlag i tidligt i Austrlian Open, og nu tager han tyren ved hornene.

Den tidligere verdensetter, der nu ryger helt ud af top 100, har gennemgået en undersøgelse hos sin betroede læge Ángel Ruiz Cotorro og en kollega ved navn Jordi Vilaró.

Det fortæller Marca.

BREAKING: Rafa Nadal is undergoing an arthroscopy procedure in Barcelona



Send him your prayers. We need him back on court soon ❤️‍

Lægerne har foretaget en kikkertundersøgelse for at se nærmere på den 22-dobbelte grandslam-vinders venstre hofte, der har voldt problemer igennem så lang tid. Svarene kommer lørdag, lyder det.

Ifølge mediet vil Nadal meget gerne finde ud af, hvorfor han ikke reagerer på den behandling, som han hidtil har fået.

Spanieren er nummer 15 i verden, men falder helt ned som nr. 133.

Det er første gang siden 2003, at han er ude af top 100, og det bliver officielt efter French Open, hvor han har sejret vanvittige 14 gange.