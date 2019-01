Rafael Nadal forventer trods en muskelskade at blive helt klar til grand slam-turneringen Australian Open.

Rafael Nadal har trukket sig fra ATP-turneringen i australske Brisbane, fordi spanieren er plaget af en drilsk muskelskade i venstre lår.

Verdenstoeren var oversidder i første runde og skulle have mødt franske Jo-Wilfried Tsonga torsdag.

Men efter at have talt med sin sundhedsstab valgte Nadal at melde afbud for at blive klar til grand slam-turneringen Australian Open senere i denne måned.

I stedet for Nadal skal japaneren Taro Daniel spille kampen mod Tsonga i anden runde.

Nadal har ikke spillet en betydende tenniskamp, siden han trak sig fra semifinalen mod Juan Martin del Potro i grand slam-turneringen US Open i september.

I november blev 32-årige Nadal opereret i anklen, og han har kun trænet i tre uger.

I sidste uge tabte Nadal en opvisningskamp i Abu Dhabi til sydafrikaneren Kevin Anderson.

»Jeg føler mig godt tilpas, men efter en lang periode uden konkurrence kunne jeg mærke, at det trak lidt i benet i Abu Dhabi i den første kamp,« siger Nadal.

»Det var derfor, jeg ikke spillede den anden kamp. Så kom jeg hertil og blev undersøgt, og det viste en meget lille forstrækning i venstre lår,« forklarer han.

Nadal fortæller, at lægerne har sagt, at han vil blive klar til at spille Australian Open i Melbourne.

»De sagde, at det var en meget lille ting, men det kan blive en stor ting, fordi en forstrækning i musklen kan være farlig,« siger Nadal.

I løbet af 2018 spillede Nadal kun ni turneringer på grund af skader. Det blev til titelsejre i fem af dem.

Nadal planlægger at træne i Brisbane indtil weekenden, og dernæst rejser han til Melbourne i starten af næste uge.

Australian Open begynder 14. januar.

/ritzau/AFP