Den spanske tennisstjerne kom godt fra land, da han natten til mandag spillede sig videre i Australian Open.

Der var ikke megen slinger i valsen, da den spanske tennisstjerne Rafael Nadal natten til mandag for første gang gik på banen ved dette års udgave af Australian Open.

Spanieren gik videre til anden runde af grand slam-turneringen med en sejr i tre sæt over australske James Duckworth med cifrene 6-4, 6-3, 7-5.

Nadal brød Duckworths serv i kampens første parti og servede efterfølgende sættet i hus.

I andet sæt kom australieren godt fra land og kom foran 2-0. Men Nadal, der er seedet som nummer to ved Australian Open, svarede igen ved at bryde Duckworths serv og sikrede sig senere sættet med endnu et brud.

Sejren kom også i hus med et servebrud i tredje sæts sidste parti.

Spanieren har vundet Australian Open en enkelt gang tilbage i 2009.

Femteseedede Kevin Anderson er også videre til anden runde. Sydafrikaneren måtte ud i fire sæt for at slå franske Adrian Mannarino.

Mandag morgen dansk tid spiller Roger Federer sin første kamp i Melbourne.

Topseedede Novak Djokovic går først på banen tirsdag.

/ritzau/