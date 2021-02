Stefanos Tsitsipas leverede et kæmpe comeback, da han sendte Rafael Nadal ud af Australian Open efter gyser.

Rafael Nadal lignede en mand på vej mod både en grand slam-rekord og en knusende sikker sejr mod femteseedede Stefanos Tsitsipas.

Men foran 2-0 i sæt og servende så godt, som han aldrig har gjort før, gik der grus i maskineriet, og han endte med at tabe kampen med 6-3, 6-2, 6-7, 4-6, 5-7.

En kæmpe præstation af den 22-årige græker mod den 20-dobbelte grand slam-vinder.

Det tabte tredje sæt betød samtidig farvel til muligheden for at tangere Roger Federers utrolige rekord med 36 vundne sæt i træk i grand slam-sammenhæng. Nadal nåede op på 35.

Tsitsipas var udmærket med i første sæt, men Nadal skulle blot bruge en enkelt breakbold til at sikre det brud, som gav han sættet med 6-3.

Den unge græker nåede ikke at få en breakbold, og antallet af uprovokerede fejl med den ellers så farlige forhånd spændte ofte ben for ham.

Sættabet så ud til at sætte sig i hovedet på Tsitsipas, mens det kun gav spanieren yderligere selvtillid.

Andet sæt blev en ensidig affære, hvor Nadal ganske enkelt kørte sin modstander over. Han tabte kun fire point i sin egen serv hele vejen til sætsejr på 6-2.

Alt tydede på, at den spanske sejrsmaskine var ustoppelig.

Tsitsipas fik dog styr på sin egen serv i tredje sæt og afgav ingen breakbolde. Til gengæld var han ikke i nærheden af noget som helst i Nadals serv.

Ikke ét eneste point vandt grækeren i Nadals serv, før han reducerede til 15-40 ved stillingen 6-5 inden Nadal med en servevinder sendte sættet i tiebreak.

Men ud af det blå lavede Nadal et par store smashfejl.

I stedet for endnu en sejr i tre sæt til spanieren snuppede Tsitsipas sættet. Nadals første sættab i grand slam-sammenhæng siden kvartfinalenederlaget til Dominic Thiem i Melbourne for et år siden.

Pist væk var Nadals overlegenhed. Det var nu en helt lige kamp, hvor Tsitsipas kom frem til breakbolde og pressede Nadal hårdt.

Et brud til 5-4 gav ham muligheden for at serve kampen ud i et femte og afgørende sæt. Og den mulighed greb han.

Femte sæt blev endnu et drama, som kulminerede, da den unge græker ved 5-5 lykkedes med at bryde Nadal rent.

Efter fire timers tennis skulle hane serve kampen hjem. Nerverne indfandt sig, han måtte afværge en breakbold, inden han på sin tredje matchbold sikrede sig en fantastisk sejr.

I semifinalen venter den fjerdeseedede russer Daniil Medvedev, mens den anden semifinale er et opgør mellem Novak Djokovic og overraskelsen Aslan Karatsev.

/ritzau/