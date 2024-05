Rafael Nadal vil ikke udelukke, at han vender tilbage til French Open. Wimbledon dropper han formentligt.

- Det er ikke mit øjeblik. Det er Rafas øjeblik.

Det obligatoriske sejrsinterview blev overstået på rekordtid, da Alexander Zverev mandag havde slået Rafael Nadal ud af French Open efter en sejr i tre sæt.

På et sitrende Court Philippe-Chatrier blev mikrofonen i stedet overladt til spanieren, der fylder 38 år i næste uge og på forhånd havde givet blandede meldinger om sin fremtid.

Muligheden for, at legenden ville annoncere et karrierestop på den bane, hvor han 14 gange har vundet French Open, var til stede.

Men Nadal holder efter en lovende præstation mod Zverev døren åben for, at han næste år stiller op for 20. gang.

- Jeg er ikke 100 procent sikker på, om det var sidste gang. Men jeg nød det. Publikum var fantastisk i hele sidste uge med forberedelse og i dag.

- Det er svært at beskrive min følelser med ord, men det er specielt at føle kærlighed på det sted, jeg elsker mest, siger Nadal i sit interview.

Spanieren slog fast, at "den største procentdel" peger mod, at han stopper karrieren inden næste års turnering. Samtidig er der dog lyspunkter efter 2023, hvor han kun fik spillet meget få kampe på grund af skader.

- Jeg nyder meget at spille og rejse med min familie. Kroppen har det bedre end for to måneder siden. Måske siger jeg stop om to måneder. Men sådan har jeg det ikke endnu, siger Nadal.

Senere på et pressemøde bekræftede spanieren desuden, at han sigter mod OL i Paris, og derfor nok dropper Wimbledon.

- Efter alt, hvad der er sket med min krop, tror jeg ikke, det er smart at gennemgå en stor omvæltning til et helt andet underlag og så skifte tilbage til grus med det samme, siger Nadal ifølge AFP.

Det var første gang i karrieren, at Nadal tabte i første runde i French Open, og det var kun tredje gang, at han tabte i første runde af en grandslam-turnering.

Det var utroligt nok også første gang i karrieren, at han tabte to kampe på grus i træk.

Med mandagens nederlag hedder Nadals statistik nu 112 sejre og 4 nederlag i French Open. Ingen mand eller kvinde har vundet mere end 100 kampe i turneringen.

Fjerdeseedede Zverev blev desuden den kun tredje spiller til at besejre Nadal i French Open.

Kun Novak Djokovic to gange og svenske Robin Söderling i 2009 havde tidligere formået at knække den spanske gruskonge i Paris.

I 2016 trak Nadal sig med en skade inden sin kamp i tredje runde.

/ritzau/