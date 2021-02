Pludselig forsvandt tennisstjernen Rafael Nadal.

Fra det ene sekund til det andet smuttede han fra pressekonferencen efter nederlaget ved Australian Open til Stefanos Tsitsipas uden at sige noget. Han nåede lige at fortrække en smertefuld mine i ansigtet, og så var det af sted.

Så kunne journalisterne og seerne ellers sidde og gruble lidt over, hvad det var, den spanske tennisstjerne pludselig havde gang i. Men kun for en kort stund, for så vendte Nadal nemlig tilbage - og med en god forklaring, der fik de fleste til at trække på smilebåndene.

Han var nemlig ikke stormet ud i noget raseri over nederlaget i fem sæt. Tværtimod kom han slentrende ind med et stort smil på læben.

True comedy from a true champion...



Nadal leaves his Spanish press conference with cramp



"He asked me if I was well prepared... I think the answer is obvious, clearly not ! I prefer to go out to avoid lying on the floor and becoming a meme like after what happened in NY" pic.twitter.com/32ypHK44KR — Alex Sharp (@Sharpy_89) February 17, 2021

»Der var en, der spurgte, om jeg var velforberedt, og det viste sig, at jeg ikke var,« startede Rafael Nadal ifølge Eurosport, inden han forklarede sin pludselige exit fra rummet.

»Efter alle de jokes i New York besluttede jeg at skynde mig væk, så der ikke kom flere jokes.«

Internettet glemmer aldrig, og det gør tennisstjernen Rafael Nadal tydeligvis heller ikke.

I snart ti år har han nemlig været et såkaldt 'meme' - en joke på nettet, efter han på en pressekonference i New York sad og vred sig i smerte.

Efter en kamp ved US Open i 2011 blev Nadal ramt af en ekstrem krampe i sit ben, og den krampe valgte han dengang at bide i sig foran adskillige kameraer. Det gik viralt, da han ikke kunne skjule smerterne i sit ansigt.

Denne gang slap han så… næsten.