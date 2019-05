Rafael Nadal vandt i to sæt over Stefanos Tsitsipas og møder nu Novak Djokovic i ATP-turneringen i Rom.

Efter fire semifinalenederlag i træk fik Rafael Nadal endelig brudt stimen, da verdenstoeren lørdag i Rom samtidig fik en tiltrængt revanche mod 20-årige Stefanos Tsitsipas.

Spanieren viste topniveau, slog den unge græker med 6-3, 6-4 og er dermed videre til finalen i den italienske ATP-turnering.

De to spillere tørnede senest sammen for en uge siden, også dengang på grus, da Stefanos Tsitsipas besejrede hjemmebanefavoritten med 6-4, 2-6, 6-3 i Madrid.

Nadal var ellers klar favorit mod verdens nummer syv, men den 17-dobbelte grand slam-vinder tabte for tredje gang i træk en semifinale på grus, som ellers er hans favoritunderlag.

Inden da havde 32-årige Nadal tabt en semifinale på hard court.

I Rom gik det dog hurtigt Nadals vej.

Han brød grækerens første serveparti til 2-0 i første sæt og måtte derefter kæmpe hårdt for at serve sig på 3-0.

Derfra gik det relativt smertefrit frem til det afgørende serveparti i første sæt, hvor Nadal kom bagud 0-30, før han med et par point i verdensklasse holdt sit serveparti til sætsejr 6-3.

I andet sæt brød Nadal til 2-1 på tredje breakpoint i et parti, hvor marginalerne bestemt ikke var med Tsitsipas, og han følte sig decideret bortdømt.

Det efterfølgende parti holdt Nadal i sikker stil, og grækeren fik ikke en eneste breakbold i sættet, før Nadal servede sejren hjem fra 40-0.

Rafael Nadal jagter senere i slutningen af maj og begyndelsen af juni sin 12. sejr i grand slam-turneringen French Open, der også spilles på grus.

Nadal har vundet turneringen i Rom otte gange tidligere. Første gang i 2005 og senest i 2018.

Han har endnu ikke vundet en turnering i denne sæson.

I den anden semifinale i Rom slog verdens nummer et, Novak Djokovic, argentinske Diego Schwartzman med 6-3, 6-7 og 6-3. Søndag venter der derfor et brag mellem to af tidens største tennisikoner.

