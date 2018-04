Senere på ugen gør Rafael Nadal comeback i Spaniens Davis Cup-opgør mod Tyskland.

Valencia. En hofteskade har holdt tennisstjernen Rafael Nadal ude siden Australian Open i januar, men nu er spanieren klar til at gøre comeback.

Efter alt at dømme sker det i Davis Cup-kvartfinalen mod Tyskland senere på ugen, og det er en stor lettelse for spanieren.

- Det har været nogle hårde måneder, siger Nadal ifølge nyhedsbureauet AFP og fortsætter:

- Men jeg er rigtig glad for at være tilbage. Forhåbentlig bliver det en positiv uge for mig, siger han.

Uden at have været i aktion i flere måneder strøg Nadal tidligere på ugen tilbage på verdensranglistens førsteplads, fordi Roger Federer overraskende røg ud tidligt i ATP-turneringen i Miami mod Thanasi Kokkinakis.

Nadal har ikke været i aktion, siden han trak sig fra kvartfinalen mod Marin Cilic i årets første grand slam-turnering.

Men selv om Nadal igen er klar til kamp, skal man ikke forvente at se verdensetteren på toppen endnu. Det siger Nadals træner, Carlos Moya.

- Han er ikke 100 procent endnu, men hvis han kan vinde en kamp eller to, kan det hjælpe ham, siger Moya.

Spanien tager imod Tyskland på hjemmebane, og her skal Nadal op imod Alexander Zverev, der er nummer fire på verdensranglisten.

Hvis Spanien besejrer tyskerne, venter vinderen af kampen mellem Frankrig og Italien.

Spanien har vundet Davis Cup fem gange. Senest triumferede spanierne i 2011, hvor det blev til en finalesejr over Argentina.

/ritzau/