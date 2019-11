Det var en af de dage, hvor chancen for at vinde er en ud af tusind, siger Nadal efter sejr over Medvedev.

Den spanske verdensetter Rafael Nadal leverede et vildt comeback, da han onsdag slog russiske Daniil Medvedev i sin anden kamp i ATP Finals.

Nadal endte med at vinde med 6-7 (3-7), 6-3, 7-6 (7-4) efter næsten tre timers spil.

- For at være helt ærlig så har jeg været meget heldig, siger han.

- Det er et hårdt nederlag for Daniil. Han spillede tydeligvis meget bedre end mig i tredje sæt. Det var en af de dage, hvor chancen for at vinde er en ud af tusind, forklarer Nadal med henvisning til, at han var bagud med 1-5 i tredje sæt.

Med sejren kan spanieren stadig selv afgøre, om han skal videre i turneringen.

I onsdagens anden kamp i gruppe A sikrede Stefanos Tsitsipas sig en plads i semifinalerne.

Den 21-årige græker brugte blot 1 time og 15 minutter på at vinde i to sikre sæt over Alexander Zverev fra Tyskland.

Selv om han allerede er sikret en semifinaleplads, har Tsitsipas ikke tænkt sig at lette foden fra bremsen, når han fredag møder netop Nadal.

- Jeg vil give alt, hvad jeg har. Jeg vil forsøge at give min sjæl, og jeg tror, at det er en god udfordring, fordi jeg skal forberede mig på flere svære kampe i semifinalerne, siger Tsitsipas.

Sæsonfinalen har deltagelse af de otte bedste mandlige tennisspillere i verden.

/ritzau/Reuters