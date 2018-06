32-årige Rafael Nadal er et skridt nærmere sin 11. triumf i grand slam-turneringen French Open.

Paris. Med en sejr på 6-3, 6-2, 7-6 over Maximilian Marterer vandt Rafael Nadal mandag sin kamp nummer 900 på ATP Touren i karrieren.

Sejren bragte spanieren, der søndag fyldte 32 år, tættere på sin 11. triumf i grand slam-turneringen French Open.

Selv om det nu er 15 år siden, at Nadal deltog i den prestigefyldte grusturnering for første gang, føler han ikke alderen trykke.

- Jeg føler mig ikke gammel. Men jeg er 32 år, og jeg har været her siden 2003. Så det har været en lang rejse, siger Nadal.

- Jeg startede meget ung. Det er ikke nogen hemmelighed. Men jeg er rigtig glad for at være her. For at være ærlig nyder jeg hver dag på touren, og jeg håber at blive ved et stykke tid endnu.

I kvartfinalen skal Nadal møde 11.-seedede Diego Schwartzman fra Argentina. Et møde, spanieren ser frem til.

- Det er altid godt at se ham i kvartfinalen, for han er en god ven, et godt menneske.

- Han arbejder hårdt, og jeg er glad for at se ham have succes. Men forhåbentlig ikke for meget, siger Nadal og tilføjer et grin.

Nadal er strøget helt til tops i seks af de seneste otte udgaver af grusturneringen på Roland Garros-anlægget i Paris.

/ritzau/AFP