Gruseksperten Rafael Nadal spillede sig lørdag i position til at vinde ATP-turneringen i Monte Carlo for 11. gang.

Den spanske tennisstjerne fejede bulgarske Grigor Dimitrov af banen med en sejr på 6-4, 6-1 og spillede sig i sin 12. finale i grusturneringen.

Nadal kom godt fra start med en hurtig føring på 3-0. Dimitrov tog herefter tre partier på stribe, men Nadal holdt hovedet koldt og tog første sæt.

I andet sæt var der ikke noget at rafle om. Den spanske verdensetter brød Dimitrovs serv rent to gange og brugte godt en halv time på at tage sættet og dermed kampen.

Nadal gjorde tidligere på måneden comeback efter en pause på grund af hofteproblemer. Det er hans første ATP-turnering, siden han trak sig fra Australian Open-kvartfinalen mod Marin Cilic i januar.

I søndagens finale i Monte Carlo venter vinderen af semifinaleopgøret mellem Kei Nishikori og Alexander Zverev.

/ritzau/