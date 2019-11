Det var overraskelsernes dag i London, hvor Zverev for første gang sejrede i en kamp mod en Nadal.

Det var simpelthen ikke godt nok.

Sådan lyder det fra spanske Rafael Nadal, efter at han indkasserede det første nederlag i sit sjette opgør mod den tyske tennisspiller Alexander Zverev.

I gruppespillet i herrernes sæsonfinale i London måtte spanieren se sig slået sjældent klart med cifrene 2-6, 4-6 til høje og velservende Zverev.

Tidligere på måneden trak Nadal sig fra en turnering i Paris på grund af en forstrækning i maveregionen.

Men den påvirkede ham ikke, fortæller han efter kampen.

- Der var ikke nogen problemer med maveregionen overhovedet, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg mærkede ikke nogen smerter. Vi kan finde forklaringer og undskyldninger, men det afgørende er, at jeg bliver nødt til at spille meget bedre om to dage.

- Jeg havde brug for at finde min bedste kampånd i dag, og jeg var der bare ikke på den måde.

22-årige Zverev, den forsvarende mester i London, var til gengæld ovenud begejstret for sin første sejr mod den spanske verdensetter.

- Det var selvfølgelig fantastisk, siger Zverev, der ligger nummer syv i verden, ifølge Reuters.

- Alle ved, hvor meget jeg har kæmpet hele sæsonen. Det betyder meget for mig at spille her igen, hvor jeg vandt min største titel hele sidste sæson.

I den anden kamp mandag vandt græske Stefanos Tsitsipas i to sæt over Daniil Medvedev fra Rusland i samme gruppe.

De to er langtfra bedste venner, og som i den anden kamp var det også den umiddelbare underdog, der trak det længste strå.

Tsitsipas var således nede 0-5 i kampstatistikken på forhånd.

Men grækeren kunne efter to sæt fejre sin sejr mod ærkerivalen Medvedev, og Tsitsipas holdt sig ikke tilbage.

- Det betyder mere end noget særligt. Det er en sejr, som jeg har hungret efter i lang tid nu, siger Tsitsipas.

- Vores kemi er helt klart ikke den bedste, du finder på touren. Det sker bare med nogle mennesker. Man kan ikke lide enhver.

Kamphanernes iskølige forhold strækker sig tilbage til deres første kamp på ATP-touren i Miami sidste år.

Her opstod der uenighed om en netruller, som Medvedev ikke mente at Tsitsipas undskyldte tilstrækkeligt for.

Det eskalerede, og Medvedev brokkede sig højlydt over angiveligt at være blevet kaldt "bullshit Russian" ("skide russer", red.).

Efter nederlaget i London sagde Medvedev ifølge tennisworldusa.org, at han i hvert fald aldrig ville tage på restaurant med Tsitsipas.

Endnu mangler alle i gruppen at spille to kampe.

/ritzau/