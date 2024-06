Der er lagt op til et tennisbrag mellem Iga Swiatek og Coco Gauff i semifinalen ved French Open.

19 kampe i træk har Iga Swiatek nu vundet i grand slam-turneringen French Open.

Med tirsdagens sejr er den polske verdensetter klar til semifinalen i French Open efter en overbevisende sejr på 6-0, 6-2 over Marketa Vondrousova.

I første sæt uddelte topseedede Swiatek et såkaldt æg, som det hedder i tennissproget, når en spiller vinder 6-0.

Det var tredje æg i træk, som Swiatek uddelte ved French Open. I den foregående kamp vandt Swiatek med to gange 6-0 over Anastasia Potapova.

- Helt ærligt følte jeg, at alt fungerede. Jeg servede bedre end i tidligere runder, og det gav mig ekstra selvtillid.

- Det gik bare som smurt. Jeg er glad for, at jeg bevarede fokus. Jeg følte, at jeg var i zonen, siger Iga Swiatek i sejrsinterviewet.

De to seneste udgaver af French Open har Swiatek vundet, og hun jagter et hattrick i grusturneringen.

Swiatek skal i semifinalen møde Coco Gauff i den på papiret vanskeligste opgave hidtil.

Gauff er nummer tre i verden, og den hårdtslående amerikaner vandt tidligere tirsdag med 4-6, 6-2, 6-3 over Ons Jabeur.

/ritzau/