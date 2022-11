Lyt til artiklen

På et par dage har videoen samlet 15 millioner visninger.

Mange har undret sig stort over optagelserne fra Novak Djokovic' semfinale ved Paris Masters, hvor hans team sidder og blander en drikkedunk på tribunen, mens de to omkringsiddende gør det meget svært at følge med i, hvad der kommes i.

Holger Runes senere finalemodstander ved turneringen har selv været tavs om blandingen og videoens virale liv, men konen Jelena blander sig nu, fortæller BBC.

»Jeg kan ikke se noget mistænkeligt,« skriver hun på Twitter.

»Jeg kan se folk, der prøver at få lidt fred til at klare deres arbejde i en verden, hvor alle føler, at det hele tiden er okay at rette et kamera mod en.«

»Hvis man gør noget i det skjulte, så er det åbenbart mistænkeligt.«

Hun kan ikke løfte sløret for, hvornår hendes mand kommer til at udtale sig om sagen.

»Han skal nok tale, når han er klar. Nu sidder han lidt i fred. Ikke alt er kontroversielt. Det kunne bare være privat? Er det tilladt?«

Djokovic har tidligere givet et svar i en lignende sag, hvor han beskrev væsken som 'en trylledrik'.

