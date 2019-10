Det blev en tårevædet flyvetur for den 19-årige tennisstjerne, Bianca Andreescu.

En ganske usædvanlig hilsen fra en anonym dukkede op under flyvningen på vej til Kina. Den gjorde så stort indtryk på canadieren, at hun måtte dele den med omverdenen.

Hændelsen deler hun med sine følgere i sin story på Instagram.

Du kan se billedet i bunden af artiklen.

Takket være dig ved de (mine døtre, red.), at intet er umuligt, hvis de vil det nok. En anonym besked fra en forælder til Bianca Andreescu

»Det bedste ved, hvad jeg laver, er det her,« skriver den 19-årige US Open-vinder hun blandt andet i storyen, hvor hun har lagt et billede af den anonyme hilsen op.

»Nogen på flyet skrev en meget sød besked på et serviet og gav den til mig. Det bragte tårer frem i øjenene på mig, fordi jeg indimellem ikke forstår den indflydelse, jeg har haft, og som jeg fortsætter med at have i folks liv ved at have opnået det, jeg har.«

Den famøse besked på servietten var skrevet af en forælder og roser Andreescu for at vise, at alt kan lade sig gøre. I Canada er Andreescu blevet et forbillede for mange - endnu mere efter, at hun er blevet den højest rangerede kvindelige canadier nogensinde (hun ligger nummer fire på verdensranglisten, red.).

'Tak. Jeg har to unge døtre, og du har inspireret dem dybt,' er de første ord, der fremgår på servietten.

Bianca Andreescu overgik sin tætte ven Eugenie Bouchards resultat som nummer fem på verdensranglisten. Dermed er hun blevet den højest rangerede kvindelige tennisspiller fra Canada nogensinde. Foto: NOEL CELIS Vis mere Bianca Andreescu overgik sin tætte ven Eugenie Bouchards resultat som nummer fem på verdensranglisten. Dermed er hun blevet den højest rangerede kvindelige tennisspiller fra Canada nogensinde. Foto: NOEL CELIS

'Ingen af dem er tennisspillere, men de ved begge, hvad du har opnået. Takket være dig ved de, at intet er umuligt, hvis de vil det nok. Som forælder er jeg så taknemmelig for den positive indvirkning, som du har haft på mine børns liv. Tak. Må din rejse give dig ligeså meget glæde, som den har givet andre.'

Brevet varr skrevet under af 'En canadier'.

Andreescu, som skal spille WTA Tour Finals den kommende uge, beygnder at mærke udslaget af hendes store sæson, der har skabt overskrifter verden over.

»Tak til fyren, som skrev det her til mig og til alle, som har sendt mig email eller besked-anmodninger. Jeg er mere end taknemmelig,« skriver hun til slut i sin story.