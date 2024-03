Caroline Wozniacki er i storform ved WTA 1000-turneringen Indian Wells, hvor danskeren var sprudlende i sin seneste sejr. Nu kan en trist udvikling spolere Wozniackis videre færd i den store turnering.

Natten til mandag var det nemlig en storspillende Wozniacki, som kæmpede sig videre til fjerde runde på det californiske hardcourt, hvor hun besejrede amerikanske Katie Volynets i tre sæt.

Nu er der dog opstået et problem for Caroline Wozniacki. Ifølge mediet Ok Tennis blev hun set på Indian Wells-anlægget mandag morgen amerikansk tid, hvor det lignede, at hun var i smerter.

Hun blev samtidigt støttet af manden, David Lee, der holdt rundt om hendes arm.

Caroline Wozniacki har ellers haft meget at juble over i Californien de seneste par dage, men nu kan der være opstået et stort problem for tennisstjernen, Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Wozniacki har ellers haft meget at juble over i Californien de seneste par dage, men nu kan der være opstået et stort problem for tennisstjernen, Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix

Den anerkendte tennisjournalist José Morgado beretter også om den triste udvikling, som angiveligt omhandler en skade i Wozniackis fod, som hun blev set halte på.

B.T. har rakt ud til Wozniacki-lejren for en kommentar til Caroline Wozniackis situation, men det har endnu ikke været muligt at få en status.

Danske tennisfans kan, hvis ellers Caroline Wozniacki bliver klar til opgøret, ellers glæde sig til et opgør mellem to gode veninder - men også store rivaler - gennem tiden.

I fjerde runde mødes nemlig Caroline Wozniacki og tyske Angelique Kerber. Og med en sejr her kan danskeren støde ind i verdensetteren Iga Swiatek i kvartfinalen.

Alt afhænger dog af, hvordan Caroline Wozniackis skadessituation er, når opgøret mod Kerber står til at blive spillet tirsdag aften dansk tid.