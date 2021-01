Tennisspilleren Yulia Putintseva føler sig skidt behandlet på det hotel, hvor hun er i coronakarantæne.

Den kasakhiske tennisspiller Yulia Putintseva er plaget af mus på det hotel, hun har været isoleret på op til Australian Open.

Putintseva er en af de spillere, som er i karantæne på grund af coronapandemien. Hun opholder sig på et hotel i Melbourne.

Det er et af de hoteller, hvor spillere og andre personer kan være i karantæne, og som er valgt af Australian Open-arrangørerne.

Putintseva har filmet en af musene, der hopper ud af et skab. Hun har lagt videoen op på Twitter med en følgetekst.

- Der er faktisk en del af dem. Ikke kun en på mit værelse nu, skriver Putintseva, der er nummer 28 i verden.

Hun fik lov til at skifte værelse tidligere i denne uge, men det hjalp ikke ifølge kasakheren. Igen opdagede hun mus på værelset.

- Nyt værelse. Samme historie. Ville gerne sove, men nej, lyder det fra den frustrerede spiller.

Hun tilføjede, at hun i receptionen blev meddelt, at hendes hotel var fuldt booket og derfor ikke kunne hjælpe.

- Det er en joke, konstaterer Putintseva ifølge Reuters.

På Instagram klagede hun desuden over manglende luft på værelset, da vinduet tilsyneladende ikke kunne åbnes.

- Vi behøver frisk luft for at kunne trække vejret, står der på et skilt, som hun holder på et billede på Instagram.

Mere end 70 spillere og andre personer er henvist til hoteller i 14 dage, hvor de ikke må træne op til Australian Open, der går i gang 8. februar.

Det skyldes, at de skal være isoleret, fordi der er fundet positive tilfælde blandt passagererne på tre fly, der er ankommet til Australien.

Craig Tiley, der er direktør for Australian Open, sagde tirsdag, at størstedelen af spillerne er tilhængere af de stramme regler før og under turneringen.

/ritzau/