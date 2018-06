Tidligere verdensetter Andy Murray havde planlagt at spille i Holland i næste uge, men han har meldt afbud.

London. Tennisstjernen Andy Murray drømmer om at kunne deltage i Wimbledon i år, efter at briten har været ude med en hofteskade i snart et år.

Planen var, at Murray skulle deltage i turneringen Libema Open i hollandske Hertogenbosch i næste uge, men det bliver der ikke noget af.

- Desværre er jeg ikke i stand til at spille i Hertogenbosch.

- Jeg havde virkelig glædet mig til at spille der, men jeg er stadig ikke klar til at vende tilbage.

- Jeg stræber stadig efter at komme til at spille i de kommende uger, men jeg vil være 100 procent klar, når jeg vender tilbage, skriver Andy Murray på Facebook.

Afbuddet fra Murray blev ifølge nyhedsbureauet AFP også bekræftet på Libema Opens hjemmeside.

Andy Murray har ikke været i kamp, siden han tabte i kvartfinalen i Wimbledon i fjor.

I begyndelsen af 2018 blev han opereret i den ene hofte, og målet har hele tiden været at blive klar til dette års udgave af Wimbledon, efter at Murray også måtte trække sig fra Australian Open i januar.

31-årige Murray var tidligere verdensetter, men er på grund af sit fravær nede som nummer 47 på verdensranglisten.

Næste mulige turnering for Andy Murray er græsturneringen i Queen's Club i England fra 18. juni.

/ritzau/