De er der alle sammen. Alle de største. Undtagen én.

Et billede, der hylder sportens allerstørste legender vækker vrede kort før den største turnering af dem alle.

Nu sender Wimbledons hyldestmaleri chokbølger gennem hele Storbritannien og særligt én bestemt familie.

For Sir Andy Murray, dobbelt Wimbledon-vinder, glimrer ved sit fravær.

»Det er rystende på alle måder. Jeres egen britiske historieskaber kan ingen steder ses. I bør skamme jer,« lyder det fra tennislegendens onkel Niall Erskine ifølge The Sun.

Og han er langt fra den eneste, der er chokeret over Andy Murrays fravær på maleriet, som du kan se længere nede i artiklen.

Helt i front står to af ansigterne på tennissportens fremtid: Carlos Alcaraz og Jannik Sinner.

Lige bag dem er det den legendariske trio Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic.

Der er også blevet plads til John McEnroe, Björn Borg, Boris Becker og Stefan Edberg, ligesom de kvindelige legender Martina Navratilova, Chris Evert, Serena og Venus Williams samt de to nuværende superstjerner Elena Rybakina og Iga Swiatek er med.

Men Andy Murray, der i 2013 blev den første britiske vinder af den britiske grandslam i 77 år, og som i 2019 fik en ridderorden i Storbritannien, mangler.

Britens storebror, Jamie, der har vunder to Wimbledon-titler i double, har også opdaget det.

»Hvor er Andy Murray?« skriver han.

At Wimbledon, we've witnessed epic rivalry after epic rivalry, lifting the sport to new heights



Here's to the next generation of headline acts... pic.twitter.com/Lq9J2qVQEn — Wimbledon (@Wimbledon) June 20, 2023

På Twitter kalder en tennisfan det for 'direkte fornærmende'.

En anden kalder det 'latterligt' og mener, at vedkommende, der tog beslutningen om at udelade Murray, ikke bør tage beslutninger i fremtiden.

Andre undrer sig bare over, at andre legender som Steffi Graf, Billie Jean King, Rod Laver, Jimmy Connors, Pete Sampras og Andre Agassi også mangler.

Andy Murray og resten af tenniseliten – inklusiv Holger Rune og Clara Tauson – er klar til Wimbledon, der starter 3. juli.