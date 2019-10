Den populære skotte bygger gradvist på efter hofteskade. I Antwerpen når Andy Murray en ny milepæl.

For første gang siden 2017 står den 32-årige tennisspiller Andy Murray i en semifinale i en ATP-turnering.

Dermed fortsætter skotten med at bygge på sit spil efter den karrieretruende hofteskade, der i begyndelsen af 2019 tvang Murray til at få indopereret en metalhofte.

Semifinalen kom i hus med en hårdt tilkæmpet sejr på 6-3, 6-7, 6-4 over rumænske Marius Copil i den belgiske by Antwerpen.

I tredje sæt lykkedes det Murray, der bevægede sig fint, at bryde rumænerens serv.

Det var i sidste ende nok til at sikre en plads blandt de bedste fire i turneringen.

- Den her var hård at komme igennem. Gudskelov lykkedes det mig at bryde til sidst, siger Murray efter kampen ifølge britiske BBC.

- Jeg har det ok nu. Det handler mere om, hvordan man reagerer dagen efter.

I begyndelsen af 2019 regnede mange med et karrierestop for Murray.

Under et tårevædet pressemøde fortalte Murray, at hans fremtid var uvis.

Kort efter tabte han voldsomt plaget en dramatisk kamp i fem sæt i første runde af Australian Open til spanske Roberto Bautista Agut.

Men efter hofteoperationen har den tredobbelte grand slam-vinder gradvist arbejdet sig tilbage - først med doubleturneringer og dernæst med svingende præstationer i singleturneringer.

På det seneste har hans resultater givet håb om mere, selv om Murray fortsat huserer langt nede på ranglisterne aktuelt som nummer 243.

Hofteoperationen udføres typisk på lidt ældre patienter. Visse læger har udtrykt usikkerhed i forhold til, hvordan Murrays hofte vil reagere på, at han igen forsøger sig med professionel tennis.

Murray selv har flere gange udtalt, at han ikke længere har smerter i hoften.

I semifinalen møder Murray franske Ugo Humbert.

I den anden semifinale står det 18-årige stortalent Jannik Sinner over for en anden tidligere grand slam-vinder, nemlig schweiziske Stan Wawrinka.

/ritzau/