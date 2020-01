'Sådan siger man 'hello' ('hej', red.) på mandarin.'

Den tekst delte Andy Murrays (Judy Murray) mor på sin Instagram til et billede af nogle mandariner, der var lagt, så der stod 'hello'.

Problemet var bare, at hun lavede en ret klassisk fejl. Judy Murray havde nemlig glemt at formatere billedet, hvilket betød, at joken faldt til jorden, da hendes mange følgere kun kunne se to af bogstaverne.

Blandt de følgere er hendes søn, den verdenskendte tennisstjerne Andy Murray, og han var hurtig på tasterne, da han opdagede morens fejl.

How to say HELLO in mandarin

'Hej, mor. Du har gjort det igen. Instagram er en visuel platform, så hvis du viser et billede, der kun viser det halve, fungerer det ikke,' indleder han kækt sin kommentar.

Han fortsætter opsangen til sin mor med at give hende et par gode råd med på vejen, men han holder sig heller ikke fra at stikke til Judy Murray, der til daglig underviser i tennis.

For det lader til, det ikke er første gang, hun ikke har haft helt styr på, hvordan man deler et billede ordentligt på Instagram.

'Du får færre likes, og folk unfollower dig (sikkert en klog beslutning for dem). Det her ligner bare et par mandariner på et bord. Jeg ønsker ikke, folk tror, du er en skør gammel dame,' skriver Andy Murray, inden han kommer med en lille advarsel til slut:

'Forsøg venligst at gøre det bedre. Kys fra din lille dreng. PS. Det er sidste advarsel, før jeg selv stopper med at følge dig,' skriver tennisstjernen.

Judy Murray har siden svaret sin 32-årige søn igen, da hun har delt billedet endnu en gang. Denne gang som det var meningen – formateret, så alle mandarinerne kan ses, og joken fremgår tydeligt.

'Okay. Så jeg deler ofte halve billeder. Dette er særligt dedikeret til min søn, der altid pointerer mine fejl. Sådan siger du 'hello' (hej, red.) på mandarin,' skriver Judy Murray til sin søn.

Andy Murray er ikke med ved denne måneds Australian Open, da han kæmper med en skade, som han fik under Davis Cup i november.