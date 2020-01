Den spanske tennisspiller Garbiñe Muguruza vandt i to sæt over tredjeseedede Simona Halep og er i finalen.

Garbiñe Muguruza er i finalen i Australian Open efter en overraskende semifinalesejr over verdens nummer tre, Simona Halep.

Den spanske tennisspiller, der er nummer 32 på verdensranglisten, vandt semifinalen i to sæt med cifrene 7-6 (10-8), 7-5 efter at have været bagud 3-5 i andet sæt.

Finalen bliver et overraskende opgør mellem spanieren og den 14.-seedede Sofia Kenin, der natten til torsdag dansk tid slog verdensetteren Ashleigh Barty ud af turneringen i Melbourne.

/ritzau/