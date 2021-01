Mødre har det med at have overnaturlige evner. Eller måske bare at være realistiske. Også Boris Beckers.

Elvira Becker anede nemlig uråd i 1999, da hendes søn havde lagt ketsjeren væk en gang for alle og ville ud i byen for at fordøje en stor beslutning.

Den tyske tennislegende lyttede dog ikke til hende, og det kostede ham dyrt.

For samme aften havde Boris Becker en affære, som førte til graviditeten af datteren Anna, men på den negative side også medførte en skilsmisse med konen Barbara Becker.

Boris Becker er også blevet skilt fra Lily Becker.

Siden har tyskeren været ramt af den ene skandale efter den anden, og det var måske aldrig sket, hvis han havde lyttet til sin mor.

»Jeg havde tidligere spillet min sidste professionelle kamp i Wimbledon og var følelsesmæssigt forstyrret,« siger den i dag 53-årige Boris Becker i podcastserien Boris Becker – The Fifth Sentence, hvor han fortæller om den samtale, han havde med sin mor på en terrasse den famøse aften.

»Tag ikke fejl, bliv her,« lød det fra mor Becker.

»Min mor Elvira ville ikke have, at jeg tog ud, fordi hun selvfølgelig kender mig godt og ved, hvem jeg er. Hun havde kendt mig i 32 år og vidste, at når jeg mister fokus, går jeg for vidt, og det skete den aften,« forklarer Becker og tilføjer:

»Jeg mistede selvfølgelig mit ægteskab på det. Det var en høj pris og en fejltagelse,« fortsætter becker, der siden også er begæret personligt konkurs og har oplevet den ene nedtur efter den anden oven på den aften, hvor han havde sex i et kosteskab under nogle trapper med modellen Angela Ermakova.

Han fortæller, at familien nu har et stærkt bånd, og at det måske er den største triumf.