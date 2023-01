Lyt til artiklen

Der er dårligt nyt til tennisfans verden over.

For den australske tennisstjerne og hjemmebanehåb Nick Kyrgios har trukket sig fra årets Australian Open med en knæskade.

Det har han netop meddelt på et pressemøde i Melbourne, hvor årets første grand slam-turnering afvikles.

»Jeg er selvfølgelig enormt skuffet. Lige siden, jeg røg ud af US Open i efteråret, har jeg set frem til denne turnering på hjemmebane. Jeg har nærmest ikke tænkt på andet,« forklarer australieren og tilføjer:

Det var en slukøret Nick Kyrgios, der mandag trak sig fra Australian Open.

»Men det gør virkelig ondt i mit knæ. Jeg har en konstant smerte, når jeg har spillet, og jeg har stort set ikke sovet de sidste par dage.«

Dermed misser superstjernen et muligt møde med den danske tenniskomet Holger Rune i tredje runde.

Hvis begge tennisspillere ellers havde levet op til deres respektive seedninger, stod de nemlig til at brage sammen lørdag aften.

Nick Kyrgios afslører på pressemødet, at han har kæmpet med knæproblemerne i et stykke tid, men at han håbede til det sidste, at han kunne nå at blive klar.

Men det kunne han altså ikke, og dermed er Holger Runes vej til en fjerde runde – på papiret – blevet en smule nemmere.

Den danske tennisstjerne skal natten til tirsdag (dansk tid) for første gang i aktion ved Australian Open.

Det sker, når han møder serbiske Filip Krajinovic i første runde.

I videoen øverst i artiklen kan du få seneste nyt fra Rune-lejren.