»Han havde ikke ringet til mig i over 10 år. Jeg vidste bare, at jeg måtte slå til. Sidst gik jeg glip af en investering i en superstjerne.«

Sådan ser Lars Seier Christensen tilbage på den dag i 2019, hvor rigmanden hurtigt besluttede sig for at investere i den dengang 16-årige Clara Tauson efter en snak med hendes agent, Mikkel Nissen.

Et langvarigt sponsorat fra hans investeringsselskab Seier Capital skulle sikre, at Tauson fik de bedste træningsbetingelser og mulighed for at deltage i de turneringer, som var mest optimale for hendes udvikling.

Det samme tilbud om en langvarig investering i en ung tenniskomet fik Lars Seier i midten af 00erne, men han takkede nej til tilbuddet. Den beslutning fortryder han i dag.

Foto: ALEXANDRE HERGOTT Vis mere Foto: ALEXANDRE HERGOTT

»Sidste gang Mikkel Nissen ringede var for at tilbyde mig at investere i Caroline Wozniacki. Jeg valgte dengang ikke at gå med på det. Derfor var jeg ikke i tvivl om at slå til denne gang, da han ringede og hørte, om jeg var interesseret i et samarbejde med Clara Tauson,« siger Lars Seier Christensen til B.T.

Lars Seier havde da også i forvejen fået øjnene op for det kæmpe talent, der også mødte stor opbakning fra familien.

»I tennis er det utrolig vigtigt med megen støtte lige fra starten af. Ellers er chancen for, at det lykkedes med at komme til tops betydeligt mindre. Det stod hurtigt klart for mig, efter en snak med Clara og familien, at støtten var der. Jeg kunne også godt lide Claras attitude og ambition om at nå til tops.«

Lars Seier så investeringen som en mulighed for, at drive noget ud af det talent, der ifølge ham kan føre hende til uanede højder. Derfor har parterne en lang kontrakt med hinanden, som Lars Seier dog ikke vil gå i detaljer med i hensyn til Clara Tausons fremtidige kontraktforhandlinger med sponsorer.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har gjort det på en måde, hvor Clara og hendes familie har fået en god aftale nu, og så får jeg mere ud af det på den lange bane.«

Men der skulle ikke gå lang tid, før Clara Tauson var på alle tennisinteresserede læber, da hun søndag vandt WTA-turneringen i Lyon uden at afgive ét eneste sæt. Med den fantastiske triumf rykkede hun samtidigt op som verdens nummer 96. En placering, der giver direkte adgang til Grand Slam-turneringen French Open i maj.

»Jeg vidste godt, at hun fra starten af havde evnerne, men det glæder mig helt vildt at se, hvordan hun med fantastisk offensiv tennis, power og stor mental styrke fejede al modstand af banen i turneringen,« siger Lars Seier og fortsætter:

»At komme i top 100 er det helt store knækpunkt. Jeg er også meget glad på hendes familie vegne, der har støttet 100 procent op om hende hele vejen igennem.«

A handout picture taken and released on March 7, 2021 by the Women's Tennis Association shows Denmark's Clara Tauson reacting following her victory over Switzerland's Vikorija Golubic in their Lyon WTA tournament final tennis match in Lyon (Photo by Alexandre Hergott / WTA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /ALEXANDRE HERGOTT/WTA " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: ALEXANDRE HERGOTT Vis mere A handout picture taken and released on March 7, 2021 by the Women's Tennis Association shows Denmark's Clara Tauson reacting following her victory over Switzerland's Vikorija Golubic in their Lyon WTA tournament final tennis match in Lyon (Photo by Alexandre Hergott / WTA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /ALEXANDRE HERGOTT/WTA " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: ALEXANDRE HERGOTT

Selvom Lars Seier selv har nævnt Wozniacki i denne sammenhæng, er Tausons karriere og spil på banen slet ikke at sammenligne med den tidligere verdensetter.

»Clara har en helt anden power og offensiv tilgang til spillet, og hendes karriereforløb skal slet ikke sættes op imod Wozniackis. De er to vidt forskellige spillere og personligheder.«

Lars Seier understreger dog, at Clara Tauson meget hurtigt kan komme til udfylde det hul, som der ellers var udsigt til efter Wozniackis karrierestop og blive en ny dansk superstjerne.

Samarbejdet med den nye tenniskomet har indtil videre haft fokus på at bakke op rent økonomisk til hendes mange rejser og give hende optimale træningsfaciliteter. Men der en plan for, hvad Lars Seiers investering i Clara Tauson skal bruges til på længere sigt.

»Det er ikke noget med en masse store ting. Hun skal være en slags ambassadør til passende begivenheder for mig, men vi tager det som det kommer,« slutter Lars Seier.