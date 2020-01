Frederik Løchte og Tim Puetz er færdige i Australian Open efter nederlag i to sæt i første runde.

Det blev kun til en enkelt optræden i herredouble ved Australian Open for den danske tennisspiller Frederik Løchte Nielsen.

I første runde tabte danskeren og hans tyske makker, Tim Puetz, med 5-7 og 3-6 til de syvendeseedede australiere John Peers og Michael Venus.

Det var især effektiviteten på breakbolde, som blev udslagsgivende i en ellers lige kamp.

Mens de to australiere udnyttede tre ud af fire breakbolde, så lykkedes det kun Løchte og makkeren at udnytte én af de otte breakmuligheder, parret tilspillede sig.

De to par brød hinanden en enkelt gang hver i første sæt indtil stillingen 6-5, hvor de to australiere med deres andet servegennembrud tog sættet hjem.

Andet sæt bød kun på et enkelt servegennembrud, men desværre for den dansk-tyske konstellation var det igen Peers og Venus, som fik det.

Bruddet til 4-2 blev fulgt op af et blankt parti til 5-2, og derfra kørte hjembaneduoen avancementet til anden runde hjem.

Løchte og Puetz tilspillede sig ellers to breakbolde for at komme på 4-5, men symptomatisk for kampen blev begge misbrugt.

I begge tilfælde var det danskeren, som fejlede i sin servereturnering.

Løchtes bedste resultat i Australian Open forbliver dermed tredje runde i double, som han nåede sidste år. Turneringen i Melbourne var samtidig den eneste grand slam, han nåede ind i hovedturneringen i som singlespiller i 2012.

Hans største resultat i karrieren kom samme år, da han og Jonathan Marray vandt Wimbledon i double. I 2018 nåede Løchte frem til semifinalen i Wimbledon sammen med Joe Salisbury.

