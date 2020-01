Caroline Wozniackis tenniskarriere sluttede fredag med nederlag i tredje runde af Australian Open.

Tunesiske Ons Jabeur gjorde natten til fredag dansk tid Caroline Wozniacki til tennispensionist.

Wozniacki tabte i tre sæt i tredje runde af grand slam-turneringen Australian Open.

Sidenhen er det væltet ind med lovprisninger af Wozniackis karriere. Også fra kulturminister Joy Mogensen (S), som med den titel også er sportens minister.

- Caroline Wozniacki har haft en helt enestående karriere. Hun kommer til at stå som en lysende stjerne i dansk idrætshistorie.

- Wozniacki har været et forbillede for en hel ny generation af tennisspillere i Danmark. Det er en kæmpe præstation, udtaler ministeren i en skriftlig kommentar.

Wozniacki nåede at vinde 30 WTA-titler i sin karriere, hvor hun i sammenlagt 71 uger også toppede verdensranglisten.

Den største triumf fandt sted i 2018, da hun vandt Australian Open. Det endte med at blive Wozniackis eneste grand slam-triumf.

Og det var altså også her, at Wozniackis karriere sluttede. Hun tabte kampen i Melbourne med cifrene 5-7, 6-3, 5-7. Allerede i slutningen af 2019 havde Wozniacki annonceret, at Australian Open ville blive hendes sidste turnering.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, kommenterer på Twitter Wozniackis farvel:

- Man kan ikke lade være med at blive rørt over Caroline Wozniacki. Smittende passioneret og dedikeret til sin sport og sit talent.

- Tak for mange fantastiske øjeblikke. Det var ikke kun OL-fanen, du bar. Du var et smilende ansigt på Dannebrog og Danmark i årevis og gjorde os alle stolte.

