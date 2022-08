Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Succesen på banen er udeblevet, men millionerne vælter alligevel ind på kontoen.

Siden Emma Raducanu sensationelt vandt US Open for snart et år siden, har hun skovlet penge ind på lukrative sponsorater, som har sendt hende ind på Forbes' liste over mest indtjenende sportsstjerner.

Verdensfirmaer som British Airways, Dior, Evian, Nike, Porsche og Tiffany har stået i kø for at lave aftaler med den 19-årige brite, som var en ukendt kvalifikationsspiller, da hun vandt den prestigefyldte Grand Slam-turnering i New York sidste år.

Det har givet hende en indtægt på 160 millioner kroner alene i sponsorater, hvilket rækker til en sjetteplads på listen over bedst betalte tennisstjerner sidste år.

Foto: USA Today Sports Vis mere Foto: USA Today Sports

Og der er altså tale om en spiller, som lå nummer 150 i verden for et år siden, da hun overraskede alle med sejren i US Open.

Siden triumfen har Raducanu dog haft svært ved at følge op på succesen på banen.

Men uden for banen går det altså som smurt og hun kan have tjent langt mere, hvis ikke hun var tvunget til at sige nej til henvendelser, siger hendes kommercielle agent, Max Eisenbud, skriver Daily Mail.