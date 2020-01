Caroliine Wozniacki har tjent godt på sin tenniskarriere.

Efter 14 år som professionel tennisspiller, sluttede Caroline Woznackis karriere 24. januar med et nederlag i 3. runde af Australian Open til Ons Jabeur.

Efterfølgende var den danske tennisstjerne rørt til tåre, og hun blev hyldet overalt på de sociale medier for en lang og flot karriere, der også har budt på en lang række indbringende sponsoraftaler samt turneringspræmier.

Selvom langt de fleste sponsorkontrakter er lukkede, og beløbene kendes ikke af offentligheden, estimerer sponsorekspert Thomas Badura fra Sponsorpeople dog, at Wozniacki i slutningen af sin karriere årligt hentede sponsorindtægter på den gode side af 25-30 millioner kroner.

Så stor var indtægten ikke fra starten af karrieren, men ifølge Thomas Baduras estimat har hun alene på sponsorer tjent minimum 250 millioner kroner i løbet af karrieren.

Dertil kommer præmiepenge, som beløber sig til 240 millioner kroner ifølge wta.com.

Det giver en samlet indtægt fra sponsorer og præmiepenge, der som minimum er omkring en halv milliard kroner.

Det skyldes ikke mindst sponsoraftaler.

Denmark's Caroline Wozniacki (C), her husband David Lee (L) and father Piotr Wozniacki celebrate after her defeat against Tunisia's Ons Jabeur in their women's singles match on day five of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 24, 2020. (Foto: GREG WOOD/Ritzau Scanpix)

Ved karrierens afslutning var nogle af hendes store sponsorer og samarbejdspartnere:

Babolat, Adidas, Rolex, Lympo, The Players Tribune, Seafire Grand Cayman, Lagardère Sports, E-Boks og State.

Det er dog ikke sidste gang, man får lov til at se Caroline Wozniacki på tennisbanen.

18. maj spiller hun nemlig opvisningskamp i Royal Arena på Amager mod Serena Williams.

Netop den kamp knyttede Caroline Wozniacki et par ord til, da hun mødte pressen efter nederlaget ved Australian Open.

»Det betyder rigtig meget, at det bliver i København, jeg skal sige farvel til mine danske fans. Det er den allerbedste måde at slutte af på. Det kommer til at blive meget specielt. Jeg kommer nok ikke til at spille de næste uger. Men før kampen mod Serena vil jeg træne en lille smule, da jeg gerne vil spille ordentligt.«

»Herefter kommer jeg nok til at tage en pause. Men tennis er god træning. Så når jeg trænger til lidt adspredelse fra løbe- eller gym-træningen, kan det da godt være, at jeg tager en træningstime på tennisbanen. Men ellers tror jeg, at jeg kommer til at have en langvarig pause fra al tennisspil.«

/ritzau/