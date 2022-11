Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun er stormet ind i den absolutte verdenstop af kvindelige tennisspillere de sidste to år.

Men trods utallige store resultater er den 28-årige amerikaner Jessica Pegula ikke særligt elsket af alverdens tennisfans.

Det siger hun til Eurosport.

»Nogle gange får jeg helt sikkert en følelse af, at folk ikke har lyst til at holde med mig, fordi det ikke er en eventyrfortælling,« siger Pegula.

Jessica Pegula på den røde løber forud for WTA Finals i Fort Worth i USA. Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Jessica Pegula på den røde løber forud for WTA Finals i Fort Worth i USA. Foto: MATTHEW STOCKMAN

Forklaringen er simpel, mener hun.

Som arving til en formue på mere end 37 milliarder kroner ifølge Forbes, er det folks opfattelse, at hun er kommet nemt til sin sportslige succes.

Hendes forældre, Terry og Kim Pegula, ejer NFL-holdet Buffalo Bills og NHL-holdet Buffalo Sabres.

»Der er så mange mennesker, der intet ved om tennis, der tænker 'hun har sikkert fået alt, hun har bedt om. Hun har sikkert fået de bedste trænere'.«

»Jeg ved af erfaring, at bare fordi du har råd til de bedste trænere i verden, betyder det ikke, at du slipper for at arbejde hårdt. Det er en misforståelse,« siger Jessica Pegula, der dog mærker respekten blandt sine konkurrenter.

Jessica Pegula trak overskrifter ved US Open tidligere i år, da hun efter at have tabt en kamp skyllede ærgrelsen ned med en øl på det efterfølgende pressemøde.

Amerikaneren, der er nummer tre på kvindernes verdensrangliste, tabte alle tre kampe ved de netop overståede sæsonfinaler for kvinderne.