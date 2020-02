Den 25-årige dansker møder den 21-årige japaner Yosuke Watanuki i finalen i Cleveland.

Den danske tennisspiller Mikael Torpegaard er i finalen i Challenger-turneringen i Cleveland, USA.

Den 25-årige dansker skulle kun bruge 56 minutter på at vinde en let sejr i to sæt på 6-1, 6-1 over brasilianske Thomaz Bellucci lørdag aften.

I finalen venter japanske Yosuke Watanuki. Den 21-årige japaner ligger nummer 262 på ATP's verdensrangliste, hvor Mikael Torpegaard er nummer 234.

De to spillere har ikke mødt hinanden før.

Finalen spilles klokken 20.30 dansk tid søndag.

/ritzau/