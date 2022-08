Lyt til artiklen

Holger Rune og verdensstjernen Stefanos Tsitsipas skulle have spillet doublesemifinale ved den store ATP 1000-turnering i Cincinnati.

Men den kamp bliver ikke længere til noget.

Den danske tenniskomets makker, Tsitsipas, har ved siden af doublesuccesen haft stor succes på singlebanen, og natten til søndag spillede han sig i finalen ved turneringen ved at slå verdens nummer et Daniil Medvedev.

Det koster altså makkerskabet – og en mulig sejr – med Rune i doubleturneringen, fordi parret nu har trukket sig fra semifinalerne, der skulle spilles søndag. I stedet går Tim Pütz og Michael Venus direkte i finalen mod Joe Salisbury og Rajeev Ram.

Det bekræftes på turneringens Twitter, mens Rune selv skriver på samme medie.

»Det blev en sjov uge. Jeg glæder mig til at komme tilbage næste år,« lyder det fra Rune, som i den forgangne uge altså har fået tiltrængt succes med sin makker.

I juni og juli var han gennem en mareridtsagtig stime, hvor det ene nederlag afløste det andet – noget, der blandt andet blev begrundet med en skade i anklen.

Om lidt under to uger begynder US Open igen, og her er der mulighed for et nyt double-eventyr for den danske tennisstjerne. Det bliver dog med en anden makker, da Rune har skrevet sig ind i turneringen med Alexander Bublik.