Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var en kæmpe overraskelse, da den forsvarende mester Rafael Nadal tabte i anden runde af Australian Open.

Den spanske tennislegende kæmpede med en skade gennem det meste af kampen, så han ikke kunne spille sig fuldt ud.

Hele Nadals nedtur blev overværet af hans kone, Xisca Perelló, der så kampen fra tribunen.

Og hun havde svært ved at kapere sin mands lidelser. Se situationen øverst i artiklen.

Rafael Nadals kone, Xisca Perello. Foto: EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Vis mere Rafael Nadals kone, Xisca Perello. Foto: EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Da Nadal midt i andet sæt satte sig på hug, tog sig til hoften og efterfølgende måtte have en længere behandling, blev det for meget for Perelló.

Hun brød sammen i tårer tydeligt berørt af situationen.

Nadal kom tilbage fra sin behandling og kæmpede på livet løs for at komme tilbage i opgøret mod amerikanske Mackenzie McDonald.

Men Xisca Perelló kunne se sin mand spille langt under sit sædvanlige tårnhøje niveau, mens han ofte sendte bekymrede blikke til hende og resten af sin stab.

Topseedede Nadal endte med at tabe kampen 4-6, 4-6, 5-7.