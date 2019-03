Endnu en pokal pryder nu i Clara Tausons skab. Og der er flere imponerende ting ved danskerens 2019 indtil videre.

»Det er simpelthen beundringsværdigt, hvad hun har præsteret i denne sæson. Det understreger kun, hvilket potentiale hun har,« siger tennisekspert og kommentator Michael Mortensen til B.T.

»Hun er en kommende stjerne på WTA-touren. Det er utroligt glædeligt,« lyder det videre.

Michael Mortensen fremhæver, hvordan Clara Tauson, der er ubesejret de sidste 27 kampe, har formået at holde fokus hele året indtil videre som en af nøglerne til den store succes.

Når denne sæson er overstået, kan hun meget vel ligge mellem nummer 100 og 150 i verden. Michael Mortensen, tennisekspert

»Det der er imponerende er, at så vinder hun Australian Open og er i stand til at lade sig inspirere af den titel, vinde en 15.000 dollar-titel derefter, så en til 60.000 og så en igen til 15.000 dollar. Hun har slået virkelig mange gode og spændende spillere. At hun er i stand til det, understreger kun, hvilken stjerne hun er i svøb,« siger Michael Mortensen, der tidligere har trænet Caroline Wozniacki.

Han trænede med 16-årige Tauson op til Australian Open, som hun vandt i juniorrækken. Og han roser hende ikke blot for at have en 'imponerende fysisk'. Også det psykiske spiller en stor rolle.

»Hun er en med en mission. Hun hviler meget i sig selv og er meget ærekær. Hun har en stærk psyke,« siger Michael Mortensen, der kalder Clara Tauson for en spiller, der har 'hele paletten'. Stærk teknik, fysikken er god, og de to ting kombineret gør, at hun kan få en stor fart i slagene. Et vigtigt våben for Clara Tauson, der natten til søndag vandt endnu en ITF-turnering.

Spørger man Michael Mortensen, er ventetiden på at Clara Tauson, der lige nu ligger nummer 407 i verden, kommer i aktion på WTA-touren måske endda snart ovre.

Clara Tauson vandt Australian Open for juniorer i januar. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Clara Tauson vandt Australian Open for juniorer i januar. Foto: WILLIAM WEST

»Der går ikke særlig lang tid. Jeg er helt overbevist om, det bliver i løbet af 2019, hvis hun får lov at spille de turneringer, hun skal for at tage de store ryk. Spillemæssigt kan hun sagtens hamle op med top 100-spillere. Det er der slet ikke noget problem i.«

»Jeg vil skyde på, at når denne sæson er overstået, kan hun meget vel ligge mellem nummer 100 og 150 i verden. Det ville jeg slet ikke blive overrasket over. Verden er simpelthen åben for hende rent tennismæssigt,« siger han.

Og hvordan holder man så fast i det momentum, når man er 16 år og har startet året med så stor succes? Michael Mortensens svar er klart. Klø på som nu, sæt delmål og ikke mindst: undgå skader.

»Det er næsten det vigtigste - dosering og antal turneringer. Jeg skrev til Søren (Tauson, red.) og gratulerede dem begge to, og der sagde jeg også, at jeg håber, de får mulighed for lige at komme hjem og slappe lidt af, så de kommer væk fra tennis. Det er også vigtigt, man får tid til at restituere og nyde, at det er gået godt. Når man har gjort det, kan man parkere resultaterne her og arbejde videre mod nye store mål,« siger Michael Mortensen.