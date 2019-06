Han er blot 16 år gammel. Alligevel kan Holger Rune allerede skrive en stor titel på sit unge tennis-cv.

Lørdag vandt den danske tenniskomet French Open for juniorer, og det høster store roser fra den danske tennisekspert Michael Mortensen.

»Det er verdensklasse. Det er svært at finde ord for, hvad det er. Resultater taler sit tydelige sprog. Det er vildt imponerende. Det er et kæmpe stort resultat, som virkelig giver genlyd i hele tennisverdenen,« siger Michael Mortensen til B.T.

»Det er en enestående præstation at vinde French Open. Det er første gang, han spiller med i hovedturneringen. Denne og den foregående sæson har været rigtig flot. Han havde også selv svært ved at forstå, at han har vundet den . Det er en kæmpe præstation,« siger Michael Mortensen og sammenligner med tidligere i år, hvor Clara Tauson vandt Australian Open.

At have to unge lovende stjerner er rigtig godt for dansk tennis.

Ikke bare for sporten som helhed men også for andre spillere, understreger Michael Mortensen. Det kan vise vejen for dem.

»Det er så inspirerende også for de andre unge juniorspillere, der også prøver. Vi har mange spillere, der er ude og spille ITF-turneringer. Det er så vigtigt, at man har nogle, der kan være fanebærere. Det er de begge to, og det er så vigtigt for dansk tennis og hele ungdommen at have nogle at spejle sig i og lade sig inspirere af. Det er kæmpe stort,« siger Michael Mortensen.

Han roser især Holger Rune for at være bygget godt og for at have en god teknik.

Og så er han mentalt stærk, hvilket han også viste lørdag, da han egentlig havde to matchbolde i andet sæt men missede, så sættet i sidste ende gik til Alex Kodat.

Efterfølgende blev kampen så afbrudt af regn, men det slog ikke Holger Rune ud.

Danskeren vandt det tredje og afgørende sæt og kunne knytte næverne som årets French Open-vinder for juniorspilelre.

»Det giver den omtale, man har brug for, for at promovere og profilere sig selv med sponsorer og agenter, så man kan få wildcards til større turneringer, som sker for Clara i øjeblikket,« siger Michael Mortensen og fortsætter:

»Det er vigtigt, at man allerede som ung har vist, hvad man er værd, og at man har de kvaliteter der skal til, for at man er interessant for de helt store agenter. Det her åbner så mange døre for Holger. Det er så positivt, som det kan være,« fortæller tenniseksperten.

Og han spår, at Holger Rune har en meget lovende tenniskarriere foran sig og kan nå rigtig langt.

»Hans målsætning er at blive professionel tennisspiller, så han er på rette vej. Han kan gå hele vejen og kan sagtens komme blandt de ti bedste i verden på et tidspunkt. Nu skal han sætte nogle realistiske delmål, og han er stadigvæk junior. Han skal stadig blive færdig med sin juniorkarriere og begynde at spille nogle pointgivende turneringer på seniorturen;« siger Michael Mortensen.

»Det kunne være spændende, hvis han kunne nappe Wimbledon og US Open og så stille og roligt begynde at spille pointgivende turneringer. Det er den vej, han skal forfølge.«