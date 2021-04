Grand slam-turneringen French Open er planlagt til at starte 23. maj, men dato ventes at blive rykket en uge.

Årets anden grand slam-turnering i tennis, French Open, bliver sandsynligvis udskudt en uge.

Det skriver den franske sportsavis L'Equipe onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En kilde "tæt" på turneringens organisation siger det samme til nyhedsbureauet AFP.

French Open er planlagt til at begynde 23. maj, men nu forventes den første kamp i stedet at blive spillet 30. maj i håb om, at flere tennisfans vil få lov til at overvære kampene på Roland Garros - anlægget i Paris.

Sidste års French Open blev forsinket med fire måneder og afviklet i september og oktober i stedet for det normale maj og juni. Tilskuertallet per dag var begrænset til bare 1000.

Tirsdag oplyste det franske sportsministerium til AFP, at den franske regering drøftede en mulig udsættelse af turneringen med "nogle få dage".

Uanset starttidspunkt skal spanske Rafael Nadal forsvare titlen, efter at han sidste år udvidede sin rekord som den mest vindende i French Open med sin 13. titel. Hos kvinderne er Iga Swiatek fra Polen regerende mester.

/ritzau/