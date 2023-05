En noget dramatisk situation udspillede sig angiveligt mandag morgen i Kyrgios-familien.

For her skulle tennisstjernens Tesla være blevet stjålet, skriver Canberra Times, der har set politiets papirer.

Ifølget mediet befandt Kyrgios sig inde i familiens hus i Canberra, da en mand, der præsenterede sig som 'Chris', ringede på døren omkring klokken 8.30 lokal tid.

Det var tennisspillerens mor, der åbnede døren, og her blev hun mødt af et våben, der pegede mod hende.

Manden krævede at få udleveret nøglerne til den bil, der stod parkeret udenfor, og altså en bil, der skulle tilhøre Nick Kyrgios.

»Hun blev fulgt ud til bilen med et våben mod sig, hvorefter vedkommende satte sig ind på førersædet. Hun følte, at hun på det tidspunkt havde en mulighed (for at stikke af, red.), da der ikke var rettet et våben mod hende, og hun løb tilbage til huset og råbte efter hjælp,« lyder det i politiets rapport.

Der blev ringet til politiet, og her kunne tennisstjernen faktisk hjælpe med at finde bilen. For via en app på sin telefon kunne han se, hvor 'Chris' kørte hen, og efter et kvarter lykkedes det at lokalisere ham.

Røveren stak dog af, hvilket resulterede i en voldsom biljagt, der til sidst blev for farlig. I stedet fulgte Kyrgios med i, hvor bilen så kørte hen, og på den måde kunne politiet 'køre i forvejen' og blokere for den, og herefter kunne de anholde gerningsmanden, der nu skal for retten om nogle uger.

Nick Kyrgios har ikke selv kommenteret på situationen.