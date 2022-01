Novak Djokovic har nu forladt Australien.

Det skriver nyhedsmediet AP.

Mediet beretter, at verdensstjernen søndag aften australsk tid satte sig på et fly ud af landet, efter han tabte sagen om at opholde sig i landet forud for Australian Open.

Det afgjorde en domstol søndag, hvorefter Djokovic' australske visum blev inddraget som følge af, at han ikke levede op til Australiens vaccinekrav mod covid-19.

Verdensetteren er ikke vaccineret mod coronavirus, men hævdede, at han havde fået medicinsk dispensation af to instanser, hvorfor han i flere dage har været i Australien. En dommer gav ham senere ret.

Men immigrationsministeren Alex Hawke besluttede alligevel at inddrage Djokovic' visum og sagde i den forbindelse, at serberens fortsatte tilstedeværelse i landet udgjorde en sundhedsrisiko for Australien, fordi han 'styrker vaccineskepsissen' og 'afskrækker folk' fra at få et tredje stik med en coronavaccine.

Efter domstolens afgørelse om at smide ham ud af landet kom Novak Djokovic med denne reaktion:

»Jeg vil nu tage mig noget tid til at få ro og komme mig, før jeg kommer med yderligere kommentarer end disse,« sagde han og tilføjede:

»Jeg er utrolig skuffet over domstolens beslutning om at afvise min ansøgning om en juridisk gennemgang af ministerens beslutning om at inddrage mit visum, hvilket betyder, at jeg ikke kan blive i Australien og deltage i Australian Open.«

Hele sagen om Novak Djokovic' tilstedeværelse i Australien har skabt massiv omtale i både indland og udland, og det har også ført til store demonstrationer fra hans fans.

Nu er der sat et punktum. Foreløbigt.