Der er rigtig dårligt nyt for fans af tennisstjernen Novak Djokovic.

For serberen, der indtil French Open slutter, er nummer et på verdensranglisten, kan nemlig risikere at misse to af sæsonens helt store mål.

Djokovic, der trak sig fra French Open, skal angiveligt opereres onsdag i Paris. Det skriver L'Équipe.

Og ifølge det franske medie betyder det, at både hans deltagelse i Wimbledon og OL er i stor fare.

Operationen betyder ifølge L'Équipe, at Djokovic er ude i mindst tre uger, hvilket gør særligt Wimbledon tæt på umuligt at nå for den levende tennislegende.

Om Djokovic bliver klar til OL i Paris, der begynder 27. juli, afhænger af, hvordan han responderer på operationen i knæet.

Serberen kom til skade med knæet i sin fjerderundekamp mod Francisco Cerúndolo ved French Open, som det alligevel lykkedes ham at vinde.

Han var dog ikke klar til kvartfinalen mod norske Casper Ruud, hvorfor han måtte trække sig.

Det betyder, at han mister førstepladsen på verdensranglisten til Jannik Sinner, når French Open slutter søndag.

Novak Djokovic har vundet stort set alt som tennisspiller, men én ting mangler: OL-guldet.

I 2008 i Beijing vandt han bronze, mens han i både 2012 i London og 2021 i Tokyo blev nummer fire. I Rio de Janeiro i 2016 tabte han allerede i første runde.