Med et enkelt tennisslag fik Holger Rune det hele til at gå amok.

Og han er ikke længere bare en stjerne. Han er en verdensstjerne.

For da den 19-årige danske tenniskomet for blot en uge siden sendte den serbiske legende Novak Djokovic til tælling i Paris Masters-finalen, skete der noget, som forandrede danskerens liv for altid.

Triumfen har nemlig hevet Rune op blandt verdens 10 bedste spillere, og det betyder, at det med at kunne gå i fred på gaden de næste 10-15 år, ja, det kan han godt glemme alt om fremover.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

For opmærksomheden på den unge dansker har aldrig været større, end den er lige nu.

»Det er fedt, og jeg kan godt mærke, at jeg er kommet i top-10, men jeg er stadig den samme person,« lyder det fra Holger Rune, da B.T. møder ham i Torino.

Her er han førstereserve til årets sæsonfinaler, og han er da også nærmest ved at blive blæst bagover af de italienske tennisfans, der vil have billeder og autografer, da han træder ud af det luksuriøse hotel i centrum af storbyen.

»Der er godt nok nogle vilde fans her, og de har skabt en sindssyg atmosfære ude foran hotellet. Men vi kender jo italienerne. De er vilde og har en masse god energi,« fortæller stortalentet.

På trods af adskillige 'Holger! Holger!'-tilråb fra jublende fans og de mange børn, der spærrer øjnene op, når han går forbi, påvirker det ham ikke, slår han flere gange fast.

Dertil er han nemlig for bevidst om, at han skal bevare jordforbindelsen den kommende periode.

Ellers kan det lynhurtigt gå galt.

»Jeg ved, hvordan jeg er kommet herhen, og jeg ved, hvor meget arbejde det kræver. Folk er virkelig tændt på at slå mig, så jeg er mere motiveret end nogensinde før. Jeg er bare et godt sted i mit liv lige nu,« lyder det videre.

Fansene er ellevilde med Holger Rune. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Fansene er ellevilde med Holger Rune. Foto: Bax Lindhardt

Og netop derfor kommer han da heller ikke til at ændre på noget som helst, når han de kommende dage skal holde sig klar i kulissen ved den store ATP-turnering i Norditalien.

»Det bliver det samme mindset. Og jeg skal træne på samme måde, for jeg er nødt til at køre det hele i rutiner,« afslutter han.

Tidligere søndag blev sæsonfinalerne servet i gang. Her måtte Holger Rune dog i første omgang nøjes med at kigge på som reserve til den prestigefyldte turnering, hvor der er store millionbeløb på spil.

Det er nemlig de otte højest rangerede spillere på ATPs verdensrangliste, der skal kæmpe om trofæet i Torino.

Men lige nu skal der dog blot et enkelt afbud fra én af de otte spillere til, før danskeren kan se frem til at få et gyldent opkald.