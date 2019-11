Det danske tennistalent Holger Rune har haft et fremragende år.

I juni vandt han drengesinglerækken ved Grand Slam-turneringen French Open i Paris og for en uge siden besatte han førstepladsen på juniorernes verdensrangliste ved at vinde sæsonfinalen i Kina.

Bedrifterne er blevet bemærket af det internationale tennisforbund, ITF, der i en netop offentliggjort artikel - HER - sammenligner ham med den britiske filmfigur James Bond:

»Holger Rune er selvsikker, han har en vis lighed med en ung udgave af Daniel Craig (briten der har hovedrollen som James Bond, red.) og var et hit blandt ikke mindst de unge piger ved ITF World Tennis Tour Junior Finals«.

Holger Rune i aktion under sommerens Wimbledon-turnering i London. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Holger Rune i aktion under sommerens Wimbledon-turnering i London. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Blå bog Holger Rune Født: 29. april 2003 i Charlottenlund

Familie: mor (Aneke) er selvstændig (sælger drikkevandskølere), mens far (Anders) arbejder i shippingbranchen. Søsteren Alma er 20 år

Begyndte at spille tennis som seks-årig

Medlem af Hellerup Idrætsklub

Blev i april 2018 den yngste dansker nogensinde til at spille på Davis Cup-holdet

Sikrede sig i marts 2019 – som yngste spiller nogensinde – DM-guld i herresingle

Vandt i juni 2019 French Open i drengesingle

16-årige Holger Rune virker til at nyde opmærksomheden.

»Jeg er fan af James Bond, og jeg er begejstret for den nye film 'No Time to Die'. Faktisk synes jeg, at alle filmene er gode,« citeres han for at sige.

Omkring sin tennisfremtid er han optimist.

»Min ambition er at vinde alle Grand Slams, blive verdensetter og vinde OL-guld,« siger han.

Daniel Craig, billedet, har de seneste år haft filmrollen som James Bond. Foto: IAN LANGSDON Vis mere Daniel Craig, billedet, har de seneste år haft filmrollen som James Bond. Foto: IAN LANGSDON

Holger Rune får det kommende stykke tid masser at se til.

Fra 5.-9. november er han af Red Bull-koncernen inviteret til Italien samtidig med at 'Next Gen Open' afvikles.

Ugen efter kommer Holger Rune igen i fornemt selskab:

Fra 10. til 17. november spilles seniorernes sæsonfinale, Nitto ATP Finals, i London. Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic er blandt de otte deltagende herresinglespillere, som Holger Rune er blevet lovet træningstid med. Bag denne invitation står ATP, hvor de mandlige prof-tennisspillere er organiseret.