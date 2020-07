Maria Sharapova opnåede lidt af hvert. Hun er en af de få, der har vundet alle Grand Slam-turneringer, hun er den yngste Wimbledon-vinder nogensinde, og som bare 18-årig lå hun nummer et på verdensranglisten.

Men i 2016 blev karrieren forandret for altid, da den russiske tennisstjerne blev testet positiv for doping. Nu åbner Sharapova så for første gang op om den dystre tid i en ny dokumentar.

»Den morgen vågnede jeg op og følte, at jeg skulle forberede mig til en kamp. Det var meget vanskeligt at tænke, at man skulle møde verden og fortælle, at man havde ødelagt alt,« siger hun om den dag, hvor hun stod frem med den positive dopingprøve.

Det skriver en række internationale medier herunder russiske RT.

Sådan så det ud, da Sharapova i 2016 på et pressemøde fortalte, at hun havde afleveret en positiv dopingprøve. Foto: ROBYN BECK Vis mere Sådan så det ud, da Sharapova i 2016 på et pressemøde fortalte, at hun havde afleveret en positiv dopingprøve. Foto: ROBYN BECK

Sharapova fortalte, at hun var blevet testet positiv for stoffet meldonium, der var blevet sat på dopinglisten kort forinden. Verdensstjernen forklarede, at hun ikke vidste, at det var kommet på listen over forbudte stoffer, og at hun fik stoffet på grund af magnesium-mangel, diabetes i familien og uregelmæssig hjerterytme.

Med andre ord, fordi hun havde brug for det.

Beskeden chokerede hele verden, og reaktionerne mod russeren var enorme. Hun tog derfor også hurtigt et valg, da hun havde fortalt verdenen om sit medicinbrug.

»Efter pressemødet slettede jeg alle sociale medier fra telefonen for at beskytte mig selv fra at blive dømt og for ikke at blive skør.«

»Jeg troede aldrig, jeg kom til at gå op i, hvad andre mennesker tænkte om mig, men efter den hændelse indså jeg, at det var vigtigt for mig. Jeg var meget ked af det. Det var meget ubehageligt at følge sig så ubetydelig,« fortsætter Sharapova i dokumentaren, der er lavet af den spanske tv-gigant Movistar.

Hjertemedicinen meldonium kom først på dopinglisten i 2016, efter det var blevet bevist, at stoffet var blevet brugt blandt udøvere, der forsøgte at øge præstationsniveauet.

Maria Sharapova har dog altid nægtet, at det var for at forbedre sin præstation, at hun tog stoffet.

Derfor ankede den russiske stjerne også sin dom til CAS, hvor hun fik forkortet sin straf, der oprindeligt lød på to år.

Maria Sharapova vandt som blot 17-årig Wimbledon, efter hun i finalen slog ingen ringere end Serena Williams. Foto: EDDY RISCH Vis mere Maria Sharapova vandt som blot 17-årig Wimbledon, efter hun i finalen slog ingen ringere end Serena Williams. Foto: EDDY RISCH

13 måneder efter dopingdommen var hun så atter tilbage på banen.

»I det øjeblik var jeg mig selv. Jeg var en kriger. Efter klagen følte jeg mig fri. Retten var ikke enig med ITF (Det internationale tennisforbund, red.). Jeg skjulte ikke, at jeg tog meldonium.«

I dokumentaren fortæller den i dag 33-årige Maria Sharapova også, at hun røg langt ned, efter hun fik sin dopingdom.

»Min mor sov med mig i flere uger for at holde mig ved selskab, og min far støttede mig også og sørgede for, at ingenting gik galt.«

Maria Sharapova annoncerede i februar, at hun stoppede karrieren efter flere år med skadesproblemer.