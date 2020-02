'Hvordan forlader du det eneste liv, du har kendt?'

Sådan indleder Maria Sharapova et rørende essay hos Vanity Fair og Vogue, hvori hun fortæller, at hun lægger ketsjeren på hylden og stopper sin karriere. 32 år gammel og efter 28 år i en sport, hun elsker højt.

»Jeg er ny i det her, så tilgiv mig. Tennis - jeg siger farvel,« skriver Maria Sharapova, inden hun ser tilbage på en karriere, der har budt på rigtig meget.

Deltagelse ved de store grand slam-turneringer, hvorfra hun i alt har fem titler, møder på banen med de allerstørste, ligesom hun også har nået at ligge nummer et på verdensranglisten. Nu er det dog slut.

Russiske Maria Sharapova stopper karrieren. Foto: SCOTT BARBOUR Vis mere Russiske Maria Sharapova stopper karrieren. Foto: SCOTT BARBOUR

Og det skyldes, at russerens krop ikke længere kan følge med, fortæller hun og henviser til en episode tilbage i august ved US Open.

»Bag lukkede døre, 30 minutter inden jeg gik på banen, skulle jeg behandles i skulderen for at gennemføre kampen. Skulderskader er ikke noget nyt for mig. Jeg er blevet opereret adskillige gange - i 2008, igen sidste år, og jeg har brugt utallige måneder i fysioterapi,« fortæller Maria Sharapova og fortsætter:

»Bare det at træde ind på banen den dag føltes som en sejr, når det blot skulle have været et skridt på vejen. Jeg deler ikke det her for at få medlidenhed men for at fortælle om min nye virkelighed: min krop var blevet en forhindring,« skriver Maria Sharapova, som mange nok også vil huske som en spiller, der slog meget højlydt til boldene.

Hun slår også fast, at hun kommer til at savne sporten hver eneste dag.

Hun kommer til at savne kampene, banerne, hendes hold og håndtrykkene efter kampene - uanset om det var efter en sejr eller et nederlag. Samtidig fortæller hun, at hun ser frem til at leve et liv, der bliver mere frit.

»Der er nogle få simple ting, jeg virkelig ser frem til: ro med min familie. At kunne slappe af om morgenen over en kop kaffe. Spontane weekendture. Træning, jeg selv vælger (hej dansetimer!),« skriver Maria Sharapova, som i karrieren flere gange krydsede klinger med Caroline Wozniacki.

De to havde ikke altid den bedste historik, og de var flere gange i clinch udenfor banen.

Blandt andet i 2016, hvor Maria Sharapova var blevet testet positiv for doping efter brugen af det forbudte stof meldonium. Noget, der medførte en karantæne i 15 måneder.

Maria Sharapova og Caroline Wozniacki. Foto: DAVID GRAY Vis mere Maria Sharapova og Caroline Wozniacki. Foto: DAVID GRAY

»Som atleter sørger vi altid for, at der ikke er noget, der kan bringe os i sådan en situation,« sagde Caroline Wozniacki blandt andet dengang, hvilket fik Sharapova-lejren til at svare hårdt igen ved blandt andet at kalde Wozniacki og Radwanska for 'journey men, der aldrig har vundet en grand slam'.

Det anstrengte forhold blev endnu engang udstillet undervejs i 2017-udgaven af US Open, hvor de to stjerner i medierne langede ud efter hinanden i en sag om forfordeling af baner.

I januar sidste år fortalte Caroline Wozniacki dog, at hun og Sharapova som sådan ikke havde noget imod hinanden, og de to parter roste også hinandens styrker inden deres møde ved Australian Open.

De mødtes desuden også i en opvisningskamp i september, hvor stemningen var god, og de 'havde det sjovt'.