Skader. En økonomi i knæ. Og et kæmpe fald på verdensranglisten.

De sidste 12 måneder har været alt andet end gode for den danske tennisspiller Clara Tauson, der i skrivende stund ligger nummer 126 i verden.

Bunkevis af skader har nemlig tvunget hende til afbud i massevis, mens nedturen på verdensranglisten har betydet færre og færre præmiepenge for det 20-årige stortalent siden Wimbledon sidste år.

Men nu tyder noget måske på, at mareridtsåret er tæt på at være glemt.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

I hvert fald har Clara Tauson fredag en kæmpe mulighed for igen at være en del af verdenseliten, når hun skal spille den afgørende kamp om at kvalificere sig til French Open – årets anden grand slam-turnering.

Her møder hun svenskeren Mirjam Björklund, der ligger nummer 159 på verdensranglisten.

Formår den danske tenniskomet at spille sig ind i hovedturneringen, så venter der hende desuden som minimum 514.000 danske kroner i præmiepenge.

Penge, der falder på et tørt sted, eftersom Tauson i løbet af det seneste år blandt andet har haft svært ved at finde penge til at kunne betale en træner.

De seneste måneder har danskeren dog haft en træner med på sidelinjen, mens hun har forsøgt at få karrieren tilbage på sporet.

Og det er da heller ikke hvilken som helst kapacitet, som danskeren har hentet ind.

Det er nemlig den spanske stjernetræner Carlos Martinez, som Tauson har indledt et samarbejde med.

Martinez har blandt andre arbejdet sammen med russeren Svetlana Kuznetsova, der vandt US Open i 2004 og French Open i 2009 samt var oppe som toer på verdensranglisten.

Du kan følge Clara Tausons kamp for at kvalificere sig til French Open live på bt.dk fra klokken 13.00.