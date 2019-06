Den østrigske tennisspiller Dominik Thiem, der sidste år var tabende finalist i grand slam-turneringen French Opens herresingle, har set sig gal på Serena Williams.

Således angriber han den amerikanske veteran for dårlig opførsel.

Det verbale angreb kommer efter, at han i weekenden spillede sig frem til French Opens ottendedelsfinale.

Kort tid efter denne præstation deltog han i et obligatorisk pressemøde. Men det fik en pludselig afslutning, da Serena Williams – efter hun sensationelt havde tabt til landsmanden Sofia Kenin – ønskede at benytte samme lokale til sin snak med alverdens medier.

Dominik Thiem fik i weekenden ved French Open afbrudt et pressemøde, fordi Serena Williams ønskede at afvikle et tilsvarende med øjeblikkelig virkning samme sted. Foto: RICCARDO ANTIMIANI Vis mere Dominik Thiem fik i weekenden ved French Open afbrudt et pressemøde, fordi Serena Williams ønskede at afvikle et tilsvarende med øjeblikkelig virkning samme sted. Foto: RICCARDO ANTIMIANI

Ifølge den franske sportsavis L'Equipe ønskede Serena Williams at få sine forpligtelser over for medierne afviklet så hurtigt som muligt.

»For mig viser det dårlig personlighed,« siger Dominik Thiem til tv-kanalen Eurosport og tilføjer:

»Det er ligegyldigt, om det er mig, der sidder der. Jeg sagde, at jeg ikke er en juniorspiller mere. Men selv hvis det var en juniorspiller, skal alle spillere vente. Jeg er 100 procent sikker på, at Roger Federer eller Rafael Nadal aldrig ville gøre sådan noget.«

Dominik Thiem bakkes op af tyskeren Boris Becker, der tidligere har vundet blandt andet Wimbledon og Australian Open.

Serena Williams angreb under sidste års US Open-finale dommeren verbalt. Foto: USA TODAY SPORTS Vis mere Serena Williams angreb under sidste års US Open-finale dommeren verbalt. Foto: USA TODAY SPORTS

»Thiem var Roland Garros-finalist i fjor. Han er blandt de absolutte topspillere. Hvis han giver interview, og hans pressekonference ikke er slut, skal alle andre vente. Også Serena Williams,« siger Boris Becker til Eurosport.

Serena Williams har ikke reageret på Dominik Thiems udtalelser.

Han skal senere i dag i kamp ved French Open. Det sker, når han i ottendedelsfinalen møder franskmanden Gaël Monfils.

I øvrigt er det ikke første gang, at Serena Williams' opførsel påkalder vrede.

Da hun i fjor tabte US Open-finalen til japaneren Naomi Osaka, var hun centrum for heftige diskussioner, fordi hun havde omtalt dommeren i mindre pæne vendinger.