Caroline Wozniacki har noget at se frem til, når hun mandag – klokken 9 dansk tid – entrer Rod Laver Arena i sin første kamp, siden hun samme sted i fjor vandt finalen ved grand slam-turneringen Australian Open i Melbourne.

Således bliver hun midtpunkt i en gallafest, der for øjnene af knap 15.000 tilskuere på stadion og op mod en milliard tv-seere markerer 50-året for indførelsen af professionel tennis i Australien.

Mens hendes kamp fra siddepladserne blandt andet vil blive overværet af legenden Rod Laver, vil den australske singer-songwriter og guitarist Russell Morris forinden optræde med hittet 'The Real Thing'.

Og Caroline Wozniacki ser frem til oplevelsen.

Caroline Wozniacki skal spille Australian Open næste uge. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Caroline Wozniacki skal spille Australian Open næste uge. Foto: WILLIAM WEST

B.T.s udsendte mødte hende søndag ved en presseseance i Melbourne, og her lagde hun ikke skjul på, at det er en god fornemmelse at være tilbage i den turnering, hvor hun i fjor erobrede sin karrieres første og hidtil eneste grand slam-titel.

»Det giver en tro på, at jeg kan gøre det igen. Gensynet har helt sikkert været fint. Australian Open har altid været en Grand Slam-turnering, hvor spillerne behandles rigtig, rigtig godt,« sagde Caroline Wozniacki og tilføjede:

»Jeg tror, at arrangørerne gerne vil have, at jeg som forsvarende mester føler mig ekstra godt tilpas. Men det er ikke sådan, at jeg er blevet tildelt flere privilegier end normalt. Det skulle måske lige være, at mit team har fået flere badges, fordi der i år er flere personer med mig, og at det ikke er et problem at komme til at træne på anlæggets største baner.«

På spørgsmålet om, hvorvidt der op til denne udgave af Australian Open har været mere rift om hende end tidligere, lød der et bekræftende svar.

Caroline Wozniacki på træningsbanen sammen med sin far, Piotr Wozniacki. Foto: EDGAR SU Vis mere Caroline Wozniacki på træningsbanen sammen med sin far, Piotr Wozniacki. Foto: EDGAR SU

»Det tror jeg altid, at der vil være, når man har vundet turneringen før, men ellers siger man bare fra, så man kan komme til at fokusere på den opgave, man står foran.«

Hvordan var det at være indbudt som 'special guest star' til turneringens lodtrækning forleden?

»Det var en helt speciel oplevelse. Det var Roger (Federer, red.) og mig. Det bliver ikke større end at være sammen med Roger, kan man sige.«

Hvad forventer du dig af din førsterundekamp mod Alison Van Uytvanck?

»Når man skal indlede en ny turnering, er man altid lidt nervøs. Men det handler bare om at gå ud og forsøge at spille sit spil. Heldigvis har jeg forud for turneringen trænet godt, så jeg føler mig klar. Jeg tager det som alle andre kampe og vil forsøge at komme godt fra start. Belgieren har en god serv, og hun spiller lidt atypisk med flade, aggressive slag. På den måde kan hun mikse tempoet i kampene lidt op. Men det handler for mig om at være fuldt fokuseret og få så mange returneringer i spil som muligt og så ellers bare serve godt.«

Du har tidligere besejret hende. Men det var i en kamp på grus i Rom sidste år. Kan du bruge den oplevelse til noget?

»En lille smule. Jeg ved nu lidt mere om, hvad jeg er oppe mod.«

Caroline Wozniacki skriver autografer efter et træningspas forud for Australian Open, hvor hun mandag spiller førsterundekamp mod Alison Van Uytvanck. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Caroline Wozniacki skriver autografer efter et træningspas forud for Australian Open, hvor hun mandag spiller førsterundekamp mod Alison Van Uytvanck. Foto: WILLIAM WEST

Giver det dig ekstra respekt for belgieren, at hun i sidste års Wimbledon-turnering besejrede Garbine Muguruza, der jo ved den lejlighed var forsvarende mester?

»Jeg har respekt for alle mine modstandere.«

Hvad siger du til, at hun kan besejre en så stærk modstander som spanieren?

»Godt for hende.«

Du kommer under Australian Open til at spille i en specialdesignet dragt. Kan du fortælle lidt om det?

»Den er lavet af plastik, der er blevet samlet op fra havet, og som bliver genbrugt. Jeg synes, det føles fint, og kroppen kan sagtens ånde i materialet.«

Hvem tror du vil komme til at kæmpe om dette års Australian Open-titel i damesingle?

»Det er svært at sige. Der er mange gode spillere med i turneringen. Men når Serena Williams er 'på', vil hun altid været blandt favoritterne.«