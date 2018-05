Mads Mikkelsen var én af mange kendisser, der mandag aften var mødt op for at overvære showkampen mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams.

Og sidstnævnte tennisstjerne tilbragte endda sin morgen med at spille lidt tennis med Mads Mikkelsen. En oplevelse, som den 52-årige danske skuespiller i den grad nød.

Mads played tennis with Venus Williams today. #theofficialmads #venuswilliams Et opslag delt af Mads Mikkelsen Official (@theofficialmads) den 30. Apr, 2018 kl. 3.28 PDT

»Jeg spiller tennis. Jeg spillede lidt med Venus i dag (mandag, red.). Jeg tror, jeg fik otte minutter her i morges, hvor vi havde en lille hyggeturnering,« fortalte Mads Mikkelsen til pressen foran den røde løber i Parken.

Hvordan gik det?

»Det gik helt vildt dårligt, og jeg tror, at det eneste, der lykkedes, det var at tale med hende. Ej, det var helt vildt sjovt,« sagde skuespilleren, der udover Venus Willams også spillede med den tidligere profesionelle tennisspiller Tine Scheuer-Larsen.

Mads Mikkelsen playing tennis with Venus Williams pic.twitter.com/Sb3SUSmPZW — Mads Mikkelsen Doing Things (@madsdoingthings) 30. april 2018

Mads Mikkelsen holder i øjeblikket ferie i Danmark, efter at have indspillet to film, der udkommer næste år. Og da han blev spurgt til, hvad målet for skuespillerkarrieren er nu, så var han tydeligvis stadig ramt af tennisfeberen.

»Mit mål er at få en rigtig god baghånd snart. Ellers har jeg ikke så mange mål,« sagde en grinende Mads Mikkelsen, der glædede sig til at se stjernerne i aktion.

Mads Mikkelsen var mødt op i Parken med sin kone, Hanne Jacobsen, og deres søn, Carl Jacobsen Mikkelsen. Foto: Nils Meilvang Mads Mikkelsen var mødt op i Parken med sin kone, Hanne Jacobsen, og deres søn, Carl Jacobsen Mikkelsen. Foto: Nils Meilvang

Mads Mikkelsen blev, iført sit tennisoutfit, også fotograferet sammen med den nu pensionerede bokser Mikkel Kessler.

Mads with Danish boxing star Mikkel Kessler. #theofficialmads #mikkelkessler Et opslag delt af Mads Mikkelsen Official (@theofficialmads) den 30. Apr, 2018 kl. 3.30 PDT

Hvad sagde Venus til det i morges?

»Hun grinede rigtig meget af mig. Det var mest mig, der var starstruck. Men det var helt sjovt, og jeg lavede faktisk også et par point,« sagde skuespilleren, der også fortalte, om sine styrker som tennisspiller.

»Jeg er mega hurtig. Og så har jeg spillet bold hele mit liv. Men så lige det der med teknikken, det må komme senere.«

Caroline Wozniacki vandt i øvrigt opvisningskampen mod Venus Williams 6-4, 6-3, hvor hun inden kampen også blev overrasket af blandt andre Nicklas Bendtner, der havde blomster med til hende.