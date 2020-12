Onsdag annoncerede Maria Sharapova en stor nyhed.

Den russiske tennisdarling er nemlig blevet forlovet, hvilket fremgår af et opslag på Instagram.

»Jeg sagde ja fra den første dag, vi mødtes. Det var vores lille hemmelighed, var det ikke?« skriver hun i et opslag, hvor hun også har tagget sin kommende mand, millionæren Alexander Gilkes.

33-årige Sharapova valgte at pakke tennisketsjeren i tasken tidligere i år efter en flot karriere, hvor hun vandt fem Grand Slam-titler. Men nu ser det ud til, at hun nyder at prioritere privatlivet.

Hendes kommende mand, Alexander Gilkes, er en britisk kunsthandler, som angiveligt er god for omkring 90 millioner danske kroner.

Også han har annonceret den glædelige nyhed på sociale medier.

»Tak for at gøre mig til en meget, meget glad dreng. Jeg ser frem til et hel liv, hvor jeg vil elske dig og lære fra dig,« skriver han.

Sharapova har været en af de mest prominente kvindelige tennisspillere i dette århundrede og er blandt de, som har tjent den allerstørste formue på tenniskarrieren.

Hun har tidligere dannet par med basketballspilleren Sasha Vujacic og tennisspilleren Grigor Dimitrov.

Sharapova og Alexander Gilkes har været sammen siden 2018.