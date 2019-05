Frederik Løchte og Robin Haase er klar til anden runde i double ved French Open efter sejr i tre sæt.

Danmark har fortsat en repræsentant med ved French Open i tennis, efter at Frederik Løchte Nielsen tirsdag sled sig videre fra første runde i double sammen med sin hollandske makker Robin Haase.

Det 14.-seedede par slog Miguel Angel Reyes-Varela og Marcelo Arevalo i tre sæt med cifrene 3-6, 7-6, 6-4.

Den dansk-hollandske duo kom ellers skidt fra land, da første sæt blev tabt med 3-6, efter at Løchte og Haase var blevet brudt to gange. Selv formåede de kun at bryde modstanderens serv en enkelt gang.

En del af problemerne kunne tilskrives parrets førsteserver, som ikke fungerede ret godt og gav Reyes-Varela og Arevalo gode muligheder i returneringsspillet.

I andet sæt blev serverne lidt skarpere for Løchte og makkeren, som efter et servegennembrud til hvert par måtte ud i tiebreak for at finde en afgørelse.

Få bolde adskilte danskeren og Haase fra tidligt exit, men de to holdt nerverne i ro og vandt tiebreaken med 7-4.

I tredje sæt var den tidligere Wimbledon-vinder og Haase flere gange tæt på at få et servegennembrud, men først i syvende parti kom det.

Efterfølgende måtte Frederik Løchte afværge en breakbold med en god førsteserv, og partiet trak ud, fordi småregn gjorde sit indtog.

Det var dog kun en kort byge, så spillet blev hurtigt genoptaget, og kort efter kunne Robin Haase serve billetten til anden runde hjem.

/ritzau/